TEMPORAL: Vídeo mostra o momento em que árvore é derrubada pelo vento na capital

A forte chuva que caiu na tarde desta segunda-feira (27) em Porto Velho, foi o suficiente para causar danos em alguns pontos da cidade.

Um vídeo obtido pelo Rondoniaovivo mostra o exato momento em que um arvore cai na rua Santos Dumont, em frente a praça Aluízio Ferreira, no bairro Caiari. Por sorte, ninguém passava pelo local na hora do acontecido.



Uma equipe do Corpo de Bombeiros já está no local realizando o trabalho necessário para desobstruir a via.

Vídeo: