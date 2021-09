Temporais se espalham pelo Norte do Brasil nos próximos dias

- Publicidade-

Nos próximos dias, a circulação de ventos irá espalhar mais temporais pelo Norte do Brasil. A Região já vem recebendo pancadas de chuva frequentes, o que é comum nesta época do ano, principalmente por causa do excesso de calor e de umidade proveniente da Amazônia.

Nesta quinta-feira (16), a chuva irá ganhar força especialmente no sul do Amazonas, no Acre e na região de Porto Velho, no norte de Rondônia. Nessas áreas, o céu fica encoberto o dia todo e a chuva acontece de forma persistente, com risco de temporais e rajadas de vento. Na região de Manaus e no oeste do Pará, a chuva também pode acontecer a qualquer hora, mas ainda intercalando períodos de sol.

Praticamente todas as outras áreas da Região Norte vão ter uma quinta-feira marcada por sol, calor e pancadas de chuva à tarde, também com risco de tempestades. Apenas o centro-sul do Tocantins, incluindo a capital Palmas, é que fica com tempo firme.

Chuva ganha força até o fim de semana

Na sexta-feira (17), as áreas de instabilidade vão ganhar ainda mais força e provocar temporais frequentes em todo o estado do Amazonas, sul de Roraima, oeste do Acre e na região de Porto Velho. As nuvens carregadas também provocam pancadas de chuva isoladas à tarde em grande parte da Região Norte, com exceção da região de Palmas.

No fim de semana, o tempo vai ficar mais instável especialmente em Roraima, oeste do Pará e no leste do Amazonas, o que inclui a capital Manaus. Nessas áreas, a chuva será forte e pode causar transtornos.