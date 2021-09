Temporais ganham força no Amazonas, Acre e Rondônia

- Publicidade-

A semana vai terminar com muita chuva no Norte do Brasil. Nesta sexta-feira (10), a combinação entre o calor e a alta umidade com o avanço de uma frente fria vão estimular a formação de novas áreas de instabilidade na Região.

A situação é de alerta para chuva frequente e volumosa especialmente no sul do Amazonas, no Acre e em Rondônia. Nessas localidades, inclusive nas capitais Porto Velho e Rio Branco, os temporais serão acompanhados por raios e fortes rajadas de vento. A chuva também acontece a qualquer hora na região de Manaus, mas intercalando períodos de mormaço.

Praticamente todas as outras áreas do Norte do Brasil terão uma sexta-feira marcada por sol, calor e pancadas de chuva isoladas, que acontecem principalmente a partir da tarde. No entanto, a tendência volta a ser de tempo seco e firme no Amapá, no centro-sul do Tocantins e no norte do Pará, incluindo as regiões de Belém, Palmas e Macapá.

Fim de semana com calor e pancadas de chuva

No fim de semana, as áreas de instabilidade mais pesadas perdem força na maior parte dos estados do Amazonas, Acre e Rondônia, mas no sábado (11) ainda chove em vários momentos no oeste amazonense e acreano e na região de Porto Velho. As demais áreas recebem pancadas isoladas à tarde.

Já no domingo (12), a previsão se mantém de calor e pancadas de chuva na maior parte do Norte do Brasil, mas o ar seco impede a ocorrência de chuva no Tocantins, no interior do Amapá e em parte do centro-sul paraense. As capitais Macapá e Belém podem recebem chuva entre a tarde e a noite.