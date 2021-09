Temer diz não se colocar como opção para disputa presidencial em 2022

- Publicidade-

O ex-presidente Michel Temer (MDB) declarou que não se coloca como opção nas eleições presidenciais de 2022. A declaração foi dada durante entrevista ao jornalista Roberto D’Ávil, na GloboNews. “Eu torço por uma 3ª via, acho útil para o eleitorado, mas não me coloco [como opção]. Isso não está no meu horizonte, eu já fiz tudo o que tinha que fazer”, declarou ele.

Provocado por D’Ávila se “gosta do jogo político” e quer estar nesse jogo, Temer respondeu: “Não é bem que eu queira estar”. “Eu descobri que você sai da vida pública, mas a vida pública não sai de você. (…) As pessoas vêm me procurar, para trocar ideia”, completou.

Na entrevista, o emedebista mencionou o jantar no qual o jornalista também esteve presente. Em um vídeo que registrou o encontro, o humorista André Marinho fez imitações de vários políticos, como Temer, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), Ciro Gomes (PDT) e o presidente Jair Bolsonaro (sem partido). O chefe do Executivo provocou risos dos presentes ao ser retratado de maneira sarcástica no episódio em que teve a ajuda do ex-presidente para elaborar uma carta pela pacificação entre os Três Poderes.

“Você [Roberto D’Ávila] participou do jantar. Era um jantar muito alegre e animado”, afirmou Temer. “Fizeram uma maldade. [Disseram] ‘Olha lá, estão rindo do Bolsonaro’. Não era isso, você acompanhou. Na verdade, foi uma brincadeira em relação a todos. E a cada imitação que ele [André Marinho] fazia, as pessoas riam, aplaudiam.”