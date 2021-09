Taxista é detido com cinco aparelhos iPhone sem nota fiscal em rodovia do Acre

- Publicidade-

Flagrante ocorreu no km 111 da BR-364, em Rio Branco, nessa quinta-feira (16). Aparelhos seriam levados para Boca do Acre (AM).

Aparelhos teriam entrado no Brasil pela fronteira do Acre

Um taxista foi detido nessa quinta-feira (16) com cinco aparelhos iPhone sem nota fiscal. A Polícia Rodoviária Federal (PRF-AC) informou que os telefones entraram no Brasil pela fronteira do Acre com a Bolívia. O motorista tinha saído da Bolívia, país vizinho e os aparelhos seriam levados para Boca Acre (AM).

Quando chegava à capital acreana, o táxi foi parado no km 111 da BR-364 e o material encontrado no carro. O motorista alegou que os telefones não eram dele, que estaria só fazendo o transporte. Porém, como não apresentou a documentação necessária, a PRF-AC falou que ele foi levado para a delegacia.

A mercadoria foi encaminhada para a Receita Federal da capital acreana.