‘Tarado do Parque’ é condenado a 25 anos de prisão por dopar e estuprar 13 homens

Conhecido como ‘Tarado do Parque’, o cozinheiro João Batista Alves Bispo, de 41 anos, acusado de ter estuprado 13 homens ao logo dos últimos 10 anos, foi condenado a 25 anos de prisão em regime fechado.

João foi detido em outubro de 2020. Na época, ele trabalhava em uma galeteria da Asa Sul, em Brasília. O suspeito dopava homens com uma substância conhecida como “boa noite Cinderela” e realizava os estupros.

“Ele ia para locais onde havia grande aglomeração de pessoas – que geralmente estavam buscando algum programa – e começava a conversar com as vítimas. Então, passava a ingerir bebidas alcoólicas na companhia dessas pessoas e conquistava a confiança delas”, contou Marcelo Portela, delegado-chefe da 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul).

Na sequência, o ‘Tarado do Parque’ adulterava as bebidas dos homens que estavam com ele. “Eram doses cavalares, tão altas que uma das vítimas veio a óbito. E havia sempre uma conotação sexual envolvida. Ele as convidava para um pretenso programa, aplicava a medicação e praticava os delitos”, acrescentou Marcelo.