Talibã diz ter conquistado última província que resistia ao grupo

O Talibã anunciou, nesta segunda-feira (6/9), que conquistou a província de Panjshir, última região do Afeganistão que resistia ao controle do grupo. A informação, no entanto, é contestada pelas forças de resistência.

“O último ninho do inimigo, a província de Panjshir, foi totalmente conquistado… Asseguramos que o ilustre povo de Panjshir não sofrerá nenhum tratamento discriminatório. Todos são nossos irmãos e trabalharemos por um país e um objetivo comum. Com os esforços recentes e esta vitória, nosso país está completamente fora do vórtice da guerra”, afirmou o porta-voz do Talibã, Zabihullah Mujahid, pelas redes sociais.

O grupo também usou as redes para publicar imagens de extremistas em frente aos portões da casa do governador de Panjshir. Em outro vídeo, soldados do Talibã hasteiam a bandeira do grupo em prédio da capital da província.