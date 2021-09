Tadeu Schmidt pode ficar com vaga de Tiago Leifert no comando do BBB 22

Com o anúncio da não renovação do contrato de Tiago Leifert (41) com a TV Globo, vários famosos tiveram os seus nomes apontados como possíveis substitutos do apresentador no comando do BBB 22.

De acordo com informações do site Notícias da TV, o jornalista Tadeu Schmidt (47) segue cotado para estar à frente da nova temporada do reality show.

A vasta experiência do famoso, bem como o seu carisma e jogo de cintura em programas ao vivo, fizeram com que ele fosse cogitado pela emissora para ser o âncora da edição de 2022 da atração que sempre dá o que falar.

Além de Tadeu, quem também está na disputa para apresentar o BBB é o recém-contratado Marcos Mion (42). Outro nome que corre por fora é o de Ana Clara Lima (24), a ex-BBB que tem ganhado cada vez mais espaço na programação da Globo. Quem será que a direção da casa vai escolher?