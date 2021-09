Tabata Amaral decide notificar Zé de Abreu na Justiça após post no Twitter

- Publicidade-

A deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP) vai notificar o ator José de Abreu na Justiça. O pedido que será protocolado pela parlamentar visa exigir um esclarecimento sobre um post compartilhado pelo ator no Twitter.

No domingo (19), Zé de Abreu “retuitou” uma postagem que dizia: “Se eu encontro na rua, soco até ser preso”. A mensagem original já foi apagada, mas compartilhava um tweet do iG (@ultimosegundo) com a seguinte matéria: ” ‘É preciso furar a bolha da esquerda e da direita e chegar ao povo’, diz Tabata “.

Diante da repercussão do compartilhamento do ator, a coluna de Guilherme Amado, no portal Metrópoles, indica que Tabata vai questionar o que ele quis dizer com tal atitude. De antemão, Zé de Abreu já adiantou que não sente necessidade de pedir desculpas, pois entende que “retuitar” mensagens na rede social “nunca significou apoio ou concordância” .

“Dou RT em vários posts com os quais não concordo, como uma maneira de ampliar. Esta ferramenta é assim. Sempre foi assim e assim será. Já RT em várias espécies de fascistas”, justificou.