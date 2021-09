Suspeito de matar neto do narrador Luciano do Valle em assalto é preso em São Paulo

- Publicidade-

Um dos suspeitos de ter matado o neto do narrador ex-Globo, Record e Band Luciano do Valle foi detido na manhã deste sábado, em São Paulo. Lucas do Valle morreu na noite de sexta-feira após levar um tiro na cabeça durante um assalto, em Ipiranga, em São Paulo. De acordo com informações da Polícia, a moto usada na noite do crime foi encontrada na casa do suspeito.

– No decorrer das investigações, os policiais do 17º DP identificaram e prenderam um suspeito de ser o último proprietário da moto, que passou por várias pessoas sem a devida transferência. Como as informações prestadas não foram confirmadas, a Polícia solicitou hoje a prisão temporária do suspeito – revelou a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, em nota.

As supostas contradições apontadas pelos agentes esbarram nas falas do homem suspeito, de 20 anos, que havia afirmado que vendeu a moto dias antes do crime. Contudo, ele não revelou o comprador. As digitais do jovem foram encontradas na moto pela perícia.

Vídeos de câmeras de segurança revelaram a ação dos homens que balearam o neto do narrador. No conteúdo das imagens obtidas pela polícia, é possível identificar dois homens passando de moto no local do crime. Enquanto o piloto da moto vigia, o outro criminoso dispara contra Lucas e sai em fuga. Na sequência, retorna e rouba o carro do empresário. A investigação ocorre no 17º Distrito Policial, em Ipiranga.

Lucas, aos 29 anos, estava internado na Escola de Medicina Paulista, na Vila Clementino, onde passou por cirurgia e encaminhado para uma UTI. Após dois dias em coma, ele morreu na noite desta sexta, um dia antes de completar 30 anos. Luciano do Valle foi um dos maiores narradores da história do Brasil. Ele trabalhou em algumas das principais rádios e emissoras de televisão e morreu em 2014.