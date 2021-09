Superintendência do PF no Acre empossa novo delegado na regional do Alto Acre

O prefeito de Xapuri, Bira Vasconcelos, acompanhado do prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes, o presidente da Câmara Municipal, Diogino Guimarães e do vice-prefeito de Brasiléia, Carlinho do Pelado, da prefeita do município de Cobija (Pando/Bolívia), Ana Lúcia e do juiz da comarca de Brasiléia, Gustavo Cirena també marvar5am presença..

O novo delegado na regional, já esteve trabalhando na regional do Alto Acre e outras regionais do Estado. Conhece a fronteira e com o reconhecimento do seu trabalho, foi conduzido ao cargo pelo Superintendente com a árdua missão de olhar para a fronteira do Brasil com a Bolívia e o Peru, principalmente no combate contra o tráfico de drogas, armas e a migração ilegal.

Para o Superintendente no Acre, disse que a indicação é um resultado de vários fatores positivos, que o levou à indicação. “Valdir já vem atuando no Acre e tem experiência para essa atividade como essa que é complexa, da Polícia Federal”, destacou Erick Barbosa.