SORTE: Lotomania passa a ter mais três sorteios semanais a partir desta sexta-feira, 01/10

A modalidade lotérica Lotomania terá mais um sorteio semanal a partir desta sexta-feira (01/10). Os dias da semana dos concursos também mudam: passam de terças e sextas para as segundas, quartas e sextas-feiras, sempre a partir das 20h. Com a mudança, os apostadores terão mais uma chance para apostar na Lotomania, que completa 22 anos do sorteio nº1 neste sábado (02/10).

Lotomania acumulada:

A Lotomania sorteia nesta terça-feira (28/09) o prêmio acumulado de R$ 6,7 milhões. As apostas para o concurso 2.217 podem ser feitas até as 19h de hoje nas lotéricas de todo o país, no portal Loterias CAIXA (www.loteriasonline.caixa.gov.br) e no app Loterias CAIXA.

Na sequência, o concurso 2.218 ocorre na sexta-feira, iniciando o novo calendário com três sorteios semanais da modalidade: às segundas, quartas e sextas-feiras.

Como apostar:

Para apostar na Lotomania, basta escolher 50 números entre 100 disponíveis ou pedir a Surpresinha, e então concorrer a prêmios para acertos de 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número. O apostador também tem a opção de realizar a aposta espelho, uma nova aposta em que o sistema seleciona todos os demais números. Dessa maneira, caso ganhe o prêmio da faixa principal, também levará o prêmio para os acertadores de nenhum número, ou vice-versa. O valor da aposta única é de R$ 2,50.

Assessoria de Imprensa da CAIXA