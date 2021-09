SONHO INTERROMPIDO: vítima de acidente fatal havia acabado de se formar em odontologia; condutora do veículo não era habilitada

- Publicidade-

Maria Josilayne Ferreira Duarte, 24 anos, vítima de um grave acidente na noite de quarta-feira, 29, na estrada do bairro Floresta Sul, havia acabado de se formar em odontologia. Nas redes sociais, amigos e familiares lamentam a partida prematura da jovem.

De acordo com informações, Josilayne seguia sentido centro-bairro em uma biz, cor vermelha, placa QWJ-3J12, quando foi atingida por um veículo modelo Sandero, cor verde, placa NAB-4897, que seguia sentido bairro-centro. Testemunhas afirmaram que a condutora do carro, Gabrielly Lima Mourão, 19 anos, perdeu o controle em uma curva, bateu na mureta que divide as duas pistas de mão e contra mão, capotou e bateu de frente com a motociclista.

Segundo informações da Polícia Civil, a condutora foi flagranteada pelo delegado plantonista da Delegacia de Flagrantes (Defla), Adriano de Moraes Araújo, por homicídio culposo na direção de veículo motor, com agravante que estava sem CNH. E nesta manhã foi encaminhada para audiência de custódia onde o procedimento permanece em andamento.

O sepultamento de Maria Josilayne ocorrerá no cemitério São João Batista, às 16h.