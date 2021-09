Soldado do exército dispara acidentalmente fuzil e fica gravemente ferido

- Publicidade-

Na tarde desta sábado, 11, o soltado Carlos Vitor de Matos Silva, do 7 BEC, levou um tiro de fuzil durante o serviço.

Informações de fontes do exército dão conta que teria sido um acidente.

No Pronto Socorro, o militar apresentou um pneumotórax ( Esta condição ocorre quando o ar escoa para o espaço entre os pulmões e a parede torácica. Uma lesão abrupta ou penetrante no peito, determinados procedimentos médicos ou doença pulmonar podem causar um pneumotórax) e foi drenado no ferimento na região do tórax.

Ele estaria estabilizado e em observação pois o ferimento foi grave.

Até o momento nenhuma autoridade do exército se manifestou. Informações de estão averiguando exatamente o que aconteceu durante o serviço, para posteriormente prestar esclarecimentos.