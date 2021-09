Sócio de Dani Alves é acusado de estupro de vulnerável

- Publicidade-

O empresário paraense Antônio da Costa de Souza , sócio do jogador da Seleção Brasileira Daniel Alves na Neovida Comércio de Produtos, em São Paulo, é alvo de um Boletim de Ocorrência na 35 DP de Jabaquara (nº 1222) , acusado pela ex-sogra D.R.S.P. de estupro de vulnerável e confirmado por narrativas da filha.

O crime, segundo conta no boletim, teria ocorrido em diferentes momentos a partir de 2017 – em viagens ao Nordeste, quando a sós com a filha, e também enquanto ela residiu na casa do pai em meados de 2019. O B.O. foi lavrado dia 30 de setembro de 2019.

Os relatos da menor de abuso do pai e de comportamento violento começaram a ser relatados por ela à avó em telefonemas a partir de setembro do mesmo ano, depois de a avó ser proibida de visitar a menor, que pediu para sair da casa do pai.