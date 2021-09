Setores da indústria e construção civil empregam 50 mil pessoas no Acre, aponta IBGE

No período de janeiro a março, o setor empregou 38 mil pessoas, com 19 mil postos em cada um. O crescimento foi de 7% e 5% na indústria e construção respectivamente.

Conforme os dados, o maior número de pessoas ocupadas no estado está no setor público, com 82 mil pessoas, seguido do Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas que emprega 57 mil pessoas, e agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura com 48 mil.