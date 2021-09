Sete vacinas obrigatórias para crianças têm cobertura abaixo de 50% no Acre em 2021, aponta PNI

Os dados são do Programa Nacional de Imunização (PNI) no Acre e mostram a comparação entre os índices de vacinação nos últimos cinco anos. Segundo a gerente do núcleo, Renata Quiles, a epidemia do coronavírus pode ter sido uma das causas que levou à queda na procura.

Os números mostram que uma das vacinas mais importantes, a BCG, que é contra a tuberculose, está com cobertura de 32,43% no estado, sendo que o recomendável é que haja, ao menos, 90% da faixa etária vacinada. Do total de 16.280 crianças que teriam que ter tomado a vacina este ano, somente pouco mais de 5,2 mil foram imunizadas.

“Apesar de menos atingidas pela Covid-19, as crianças ficaram mais suscetíveis a outras doenças que podem ser evitadas com vacinas disponíveis há décadas no Brasil. A cobertura de vacinação contra infecções como tuberculose e sarampo, que já vinham em queda, despencou ainda mais. As taxas voltaram aos níveis da década de 1980. São números que nos assustam, sei que o momento de toda população é de pensar na pandemia, mas nos assusta o abandono da vacinação, principalmente nas crianças menores de um ano de idade, caíram principalmente em 2020 e 2021”, disse Renata.

As outras seis vacinas infantis, com meta de 95%, que não atingiram o índice previsto foram: rotavírus, pneumocócica, meningocócica C, pentavalente, febre amarela e poliomielite. Junto com a BCG, elas protegem as crianças contra as doenças graves mais comuns na infância.

“Temos pelo menos nove vacinas que são dadas no primeiro ano de vida e todas elas apresentam esse mesmo cenário, cobertura em 2017 em torno de 80 a 90%, e 2020 e 2021 estamos nesse cenário assustador, que não chegamos nem a 30% de cobertura vacinal de vacinas que protegem contra meningite, tuberculose grave, pneumonia, febre amarela. São doenças que podem retornar para nosso convívio e nós não queremos. Se está difícil lidar com a Covid-19 imagina lidar com surto de febre amarela, de sarampo. Não há desculpa para o que vem acontecendo, as vacinas de rotina não faltam, elas estão sempre disponíveis nas unidades de saúde”, alertou.