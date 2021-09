SESACRE entrega ambulância para o Hospital de Xapuri

- Publicidade-

Uma das maiores reclamações da população de Xapuri com relação aos serviços prestados pelo hospital Dr. Epaminondas Jácome é a constante falta de ambulâncias tanto para o atendimento das ocorrências na cidade quanto para o transporte intermunicipal de pacientes.

Nos últimos tempos, a unidade hospitalar tem contado apenas com uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para atender a todas as demandas, o que nem sempre tem sido possível por conta da necessidade de revisões periódicas e problemas ocasionais.

Nesta segunda-feira (20), o hospital recebeu da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), uma nova ambulância de transporte sanitário, veículo indicado para suporte básico em que não haja a necessidade de intervenção clínica no local.

“Para nós é um ganho muito grande, pois ficaremos agora com duas ambulâncias, o que vai evitar que quando se ausente da cidade nós fiquemos desassistidos”, disse o diretor-geral do hospital, o enfermeiro Josimar dos Santos.

O gestor disse ainda que a chegada da nova ambulância foi resultado de reivindicações de vereadores locais e do deputado estadual Antônio Pedro.