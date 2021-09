Servidores da Secretaria Municipal de Saúde prometem paralisar serviços nesta quarta-feira (15)

- Publicidade-

Com a previsão de greve anunciada para esta quarta-feira,15, os servidores da Secretaria Municipal de Saúde de Cruzeiro do Sul, cobram adicional de insalubridade que não foi paga durante a pandemia, melhores condições de salário, incluindo o valor de horas extras e outras reinvindicações.

O secretário municipal de saúde do município, Agnaldo Lima, se pronunciou nesta terça-feira,14, e disse que o município tem buscado negociar com a categoria. Ele acha justa as reivindicações, mas o município não tem orçamento para aumentar os salários dos servidores. “Nós fizemos a nossa proposta mediante o orçamento do município. Foi ofertado um abono de R$ 800,00 parcelados em quatro meses, em cima do orçamento do município, que é o orçamento recebido do covid. Fizemos a proposta e estamos aguardando a resposta”.

Questionado sobre os recursos que o município recebe e que são destinados para a saúde o secretário disse que este ano o valor recebido foi menor que no ano passado. “Realmente nós sabemos que o salário pago para esses profissionais no nosso município estão abaixo do nível nacional. No entanto, não é uma questão que a nossa gestão não vai resolver, porque isso depende de orçamentos e esse momento nós só temos condições de oferecer essa proposta que foi ofertada”.

Em relação a greve prevista para essa quarta-feira, o secretário disse que espera que os servidores do município consigam entrar em um acordo para não prejudicar o atendimento para a população. “As unidades precisam funcionar a 30%, mas a gente sabe que se a gente não tiver esses profissionais em nossas unidades de saúde o atendimento será prejudicado”. Concluiu.