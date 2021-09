Servidores da Saúde em greve, se reúnem na Câmara de Vereadores de Cruzeiro do Sul, para definir propostas que vão apresentar ao Executivo

- Publicidade-

No terceiro dia de greve os servidores da saúde se reuniram na Câmara de Vereadores nesta sexta-feira, 17, para definir a proposta que vai ser apresentada nessa sexta-feira, 17, à prefeitura de Cruzeiro do Sul.

De acordo com o sindicato, uma comissão da prefeitura já se reuniu com a categoria nesta quinta-feira, 16, e aguarda a proposta que inclui o pagamento do Auxílio Covid, a reformulação do Plano de Cargo e Carreira e o abono de insalubridade.

Pela proposta da categoria os valores serão incorporados ao Plano de Cargo e Carreira à partir de janeiro de 2022. “Estamos aqui com os trabalhadores, finalizando, colocando em assembleia geral para eles decidirem se vão aceitar as propostas que estamos colocando”, relatou o representante do Sintesac.

Com a paralização apenas 30% dos serviços de enfermagem permanecem nos postos de saúde. Alcione Daniela diz que a intenção dos profissionais não é prejudicar a população, mas chamar a atenção da gestão municipal para valorizar os servidores da saúde. “Ontem a gestão nos chamou para conversar mas nós decidimos primeiro conversar com a categoria e resolver em assembleia e hoje a tarde estaremos lá levando a resposta para a gestão levando o que foi decidido”.

Sobre os insumos e equipamentos de proteção que faltavam no inicio da pandemia a enfermeira explicou que os equipamentos já estão sendo entregues às unidades de saúde. “Nós tivemos quatro meses sem EPIS, mas já está sendo retornado aos poucos. Os profissionais tiveram que comprar esses equipamentos. O que nós pedimos para a gestão e para a secretaria de saúde foi mais respeito e proximidade com os funcionários da saúde”.