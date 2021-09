Servidora da lavanderia da Fundação Hospitalar diz que é perseguida e humilhada por chefe do setor

- Publicidade-

A lavadeira Francisca Duarte Leite, que já tem 29 anos de casa, acredita que está sendo perseguida por não se calar diante das coisas erradas que acontecem no setor.

Humilde, a mulher teme por sua demissão tão próximo de sua aposentadoria. Mas, segundo ela, já não tem mais como suportar as humilhações, perseguições e armações para lhe prejudicar.

A servidora conta que teve um problema anterior com uma pessoa que passou pelo setor, onde foi acusada de agressão, o que não foi provado nada contra ela na época.

Nossa equipe procurou o Diretor da Fundação, senhor João Paulo, ele disse ter conhecimento do que acontece, mas que ”Dona Francisca é servidora da casa e uma pessoa do bem. Não existe nem uma determinação ou orientação para retirar do setor” explicou João Paulo.

Sobre os extras prometidos no tal abaixo assinado, O diretor esclareceu: ”Quanto aos extras essa informação não é real, quanto a fala do diretor garanto para você que ele disse no intuito de acalmar os ânimos, prezamos pelo bem estar e boas relações interpessoais, por isso tenho certeza” e João Paulo finalizou dizendo, ”Dona Francisca é uma servidora de carreira que, assim como os outros, já tem 30 anos de casa, por isso que quando elas se estranham coloco logo todo mundo pra se abraçar” e finalizou com um sorriso, garantindo que tudo vai ficar bem e que esse tipo de problema é considerado normal em qualquer setor.