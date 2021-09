Servidor público investigado por estupro de vulnerável

- Publicidade-

Os casos de estupros contra vulneráveis vem se repetindo de forma assustadora. De acordo com especialistas no assunto, esse é um tipo de crime praticamente inevitável, pois acontece nas dependências da casa dos envolvidos.

O último registro vem do Município de Macio Lima. A vítima e uma criança de 12 anos. O acusado é servidor público do próprio município, e tem 37 anos. Teve a prisão preventiva decretada e já esta detido a disposição da Justiça. O crime aconteceu em julho deste ano, mas só agora a justiça se pronunciou. E o típico caso de estupro de vulnerável.

O delegado José Obetânio, explica que o acusado era um amigo da família da vítima, “Esse inquérito está ocorrendo em segredo de justiça. Assim que os familiares tomaram conhecimento, procuraram a delegacia, noticiaram os fatos, o indivíduo foi indiciado, e nós solicitamos a prisão”, afirmou Obetânio. De acordo com o Código Penal, a pena prevista para este tipo de crime, é de 8 a 15 anos.

Nos últimos meses, a Polícia Civil na cidade de Mâncio Lima, tem realizado um grande número de prisões por estupros. Outros casos seguem sendo investigados em segredo de justiça. O delegado disse que as vítimas estão mais confiantes no trabalho da Polícia, e que por isso os casos estão chegando com mais frequência à Polícia Judiciária.