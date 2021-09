Serviço de fonoaudiologia da Fundhacre é remanejado para o Centro Especializado em Reabilitação

- Publicidade-

Ouvir os chamados e responder a eles faz parte dos cinco sentidos dos seres humanos. A audição é capaz de situar os indivíduos no ambiente em que estão inseridos e alertá-los sobre os perigos no espaço. Na saúde, os fonoaudiólogos são os profissionais capacitados para avaliar, diagnosticar, recuperar e acompanhar as causas de perda auditiva.

No Acre, anteriormente as consultas com especialistas do aparelho sensorial (ouvidos) ficavam por conta da Fundação Hospital Estadual (Fundhacre), em Rio Branco, e os fonoaudiólogos da instituição se revezavam nos atendimentos.

Desde o início do mês, os atendimentos de diagnóstico, avaliação e tratamento em fonoaudiologia que funcionavam na Fundhacre foram suspensos para serem realocados ao Centro Especializado em Reabilitação Auditiva, Visual e Intelectual (CER III).

“A ação deve proporcionar um enxugamento no fluxo de atendimentos da Fundação, que aproveitará o espaço usado anteriormente pelas profissionais para reorganizar outras especialidades na ambulatório médico”, explica a assessora técnica da presidência da Fundhacre, Kariny Gonçalves.

Mirna Dourado atua na Fonoaudiologia da Fundhacre, na subespecialidade de Audiologia há mais de 20 anos. A profissional realiza a audiometria e as emissões otoacústicas evocadas, isto é, o teste da orelhinha. “O serviço de fonoaudiologia é divido em três áreas, audiologia, terapia e reabilitação vestibular, isto é, o tratamento de pacientes com labirintite, e entre esses há também a parte de fonoaudiologia hospitalar, principalmente nas enfermarias. Os pacientes da fonoaudiologia geralmente são encaminhados por neuropediatras, otorrinolaringologistas e pediatras”, relata.

A Fundhacre continua atendendo e reabilitando os pacientes que precisam do serviço, todos os fonoaudiólogos contribuem para a melhora na qualidade de vida da população, seguindo assim os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde [SUS], que preconiza uma rede de cuidados”, diz o presidente da unidade hospitalar, João Paulo Silva.

Atualmente, o teste da orelhinha é realizado nas maternidades de Rio Branco, e o reteste do exame nos recém-nascidos é feito no CER.

O atendimento no CER

De acordo com a gerente-geral do CER III, Ana Luiza Vasconcelos, de novembro de 2020 a junho deste ano, os atendimentos em fonoaudiologia somaram 8.043, e, nesse mesmo período, a respeito da entrega de aparelho auditivo, o governo disponibilizou 1.546 equipamentos, contribuindo para a melhora da qualidade de vida de crianças, adolescentes, adultos e idosos.

Os pacientes da Fonoaudiologia passam por avaliações. “Desde fevereiro atendo na unidade, e os principais serviços são Audiometria, Imitranciometria e Emissões Autoacústicas. Além disso, há também a adaptação de aparelho auditivo, sendo que a primeira é feita na cabine acústica de audiometria, para verificar o limiar do paciente, em qual intensidade ele consegue escutar o som”, conta a fonoaudióloga Iara Martins Gurgel, do CER.

O serviço ofertado pela fonoaudiologia auxilia na promoção da cidadania, pois a comunicação estabelecida pela linguagem, seja por meio dos sons, escrita, fala ou leitura institui o que a Constituição Federal prevê em norma, que a saúde como um direito social básico, e nisso está incluso a saúde auditiva. Posto isso, o governo do Estado tem cumprido com esse dever individual e coletivo que já contemplou muitos acreanos.

Além de profissionais, espaços adequados, materiais, insumos e aparelhos para os pacientes e usuários do SUS. A melhoria na audição e na linguagem oral e escrita perpassa pela observação detalhada do fonoaudiólogo, cuja avaliação permite que a pessoa com dificuldade na audição possa viver melhor e realizar as atividades diárias de maneira satisfatória.