Serasa prorroga até 5 de setembro ação para negociar dívidas

A Serasa resolveu dar mais uma chance para quem está endividado e deseja colocar sua vida financeira em dia. Agora você tem mais uma semana para renegociar sua dívida. Sendo possível realizar acordos para quitar seus débitos por até R$ 100. No dia 5 de setembro de 2021, termina o prazo para você fazer acordos com valores que sejam possíveis de quitar.

São mais de 14 milhões de acordos disponíveis em parceria com 24 empresas.

“Queremos tornar a vida financeira dos brasileiros cada vez mais saudável e para isso, é essencial entender como está o momento atual dos consumidores e do mercado, além de criar oportunidades para que mais pessoas consigam sair da inadimplência. Mesmo em um momento tão desafiador, os números mostram que os cidadãos estão buscando uma forma de quitar suas dívidas por isso, a ação R$100,00 foi prorrogada, para que mais indivíduos possam se livrar dos débitos”, explica a gerente de marketing da Serasa, Nathalia Dirani.

Dirani também afirmou que o interessado em quitar suas dívidas pode fazer tudo no app da Serasa, sendo possível consultar a dívida e até o pagamento via carteira digital. Segundo ela “Os acordos são fechados em menos de 3 minutos e as consultas de dívidas disponíveis podem ser realizadas de forma gratuita nos canais da empresa”, finalizou.

Veja como acessar

Site: serasalimpanome.com.br

App Serasa no Google Play e App Store

Ligação gratuita 0800 591 1222

WhatsApp 11 99575-2096

Agências dos Correios

A recomendação é que as pessoas usem os meios digitais, no entanto, quem preferir fazer a negociação de forma presencial, poderá ir a uma agência dos Correios, respeitando os protocolos de segurança sanitária. Confira os horários de atendimento no site www.correios.com.br

Como renegociar online?

Acesse a plataforma do Serasa Limpa Nome

www.serasa.com.br/limpa-nome-online ou baixe o aplicativo no celular, em seguida digite o CPF e preenchendo um breve cadastro.

Também poderá regularizar débitos financeiros pelo WhatsApp, através do número (11) 99575-2096.

Ao entrar na plataforma, todas as informações financeiras do consumidor já aparecerão na tela, incluindo as dívidas que tiver. Desejando poderá ter acesso às condições oferecidas para pagamento. Clicando em uma delas (aparecerá na tela as opções para renegociar cada débito).

Você poderá escolher se prefere realizar o pagamento à vista ou em parcelas, e a data de vencimento que seja melhor para você.

A plataforma da Serasa vai permitir que seja gerado um ou mais boletos, dependendo da forma de pagamento que você tenha escolhido e a data de vencimento. Será possível fazer o pagamento pela internet ou numa agência bancária, ou lotéricas. Outra forma é usando a carteira digital da Serasa.