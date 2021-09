“Será um prazer” depor na CPI da Covid, diz Luciano Hang após ser convocado

- Publicidade-

A CPI da Covid, no Senado Federal, aprovou o requerimento da convocação do empresário Luciano Hang, dono da varejista Havan, para depor perante ao colegiado na próxima semana. Em resposta nas redes sociais, Hang disse que “será um prazer depor” aos senadores.

O empreendedor é apoiador declarado do presidente Jair Bolsonaro e defensor contumaz das pautas e interesses do chefe do governo federal

Nas redes sociais, Hang divulgou um comunicado em que afirma que recebeu a informação da convocação para o depoimento, na condição de testemunha, com “tranquilidade”.