Senadora Mailza Gomes presenteia alunos soldados com Vade Mecum

Os alunos do curso de soldados da Polícia Militar receberam na tarde desta terça-feira, 14, a visita da Senadora Mailza Gomes.

O motivo da visita foi incentivar os alunos e presenteá-los com um exemplar do Vade Mecum, atualizado.

O Vade Mecum é uma expressão em latim que significa ” Vai comigo”. Vade Mecum é

o livro que reúne as principais leis brasileiras. Para os estudiosos do Direito, o Vade Mecum é essencial para consultar as leis mais importantes, como a Constituição Federal, o Código Civil, as Leis Trabalhistas e muitos outros.

Os livros foram doados pela Saraiva e são resultado do trabalho do Gabinete da Senadora.

Para a Senadora, é essencial que os alunos tenham conhecimento de leis, pois estas são instrumentos de trabalho do Policial Militar.

Durante a entrega do material, Mailza Gomes aproveitou para incentivar cada aluno para que não desistissem do sonho de um Policial Militar e que se dedicassem a esta belíssima profissão.