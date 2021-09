Senador viraliza na CPI ao usar dois óculos de leitura ao mesmo tempo; veja vídeo

- Publicidade-

O empresário Luciano Hang, dono da Havan, é o depoente desta quarta-feira (29) na CPI da Covid. Entre provocações e revelações sobre a empresa Prevent Senior e sua conduta no tratamento de pacientes internados com Covid, entre eles, a mãe de Hang, o senador Luis Carlos Heinze, do partido Progressistas, viralizou nas redes por uma ação inusitada.

Durante leitura do seu parecer, ele “inova” e usa dois óculos de leitura ao mesmo tempo, o que até provoca um ar de riso no presidente da CPI, Omar Aziz (PSD). Os internautas compartilham o vídeo, e se divertem com a imagem. Confira:

Enquanto isso, na #CPIdaCOVID:

Senador Heinze inova e usa dois óculos de leitura ao mesmo tempo.

Assista ⏯ pic.twitter.com/jkNjCkzZkL