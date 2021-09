Semsa e Santa Juliana assinam termo para melhorar serviço do hospital

- Publicidade-

Uma parceria entra a Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco (Semsa) e o Hospital Santa Juliana, vai garantir um investimento de quase R$ 60 mil para a aquisição de uma lavadora ultrassônica que garantirá maior eficácia no processo de desinfecção e esterilização de toda roupa usada por servidores e pacientes do hospital filantrópico.

O anúncio da parceria foi feita nesta quarta-feira, dia 22, pelo prefeito Tião Bocalom, a secretária municipal de Saúde, Sheila Andrade, o médico e ex-vereador Jackson Ramos. Representando a Diocese de Rio Branco, a quem pertence o hospital Santa Juliana, o padre Jairo Bispo participou do ato, e a diretora de Regulação da Semsa, Graça Camuurça.

“Enquanto secretária de Saúde, estou muito feliz em repassar esses recursos para compra de uma máquina automática para fazer a esterilização de toda a roupa usada naquela unidade hospitalar, será algo benéfico para todos. Esse recurso é fruto de emenda do ex-vereador Jackson Ramos, que é médico e muito sensível à assistência em saúde”, destacou a secretária Sheila Andrade.

“Para mim é uma honra poder estar contribuindo com as obras da Diocese de Rio Branco, através do direcionamento destes recursos de emenda parlamentar, por intermédio do Município, onde está situado o hospital”, ressaltou Ramos, que preferiu não concorrer à reeleição nas eleições de 2020.

O representante da Diocese, padre Jairo, destacou que “todo recurso que vem ajudar na saúde é muito importante. Quanto à lavanderia, esse dinheiro chega em boa hora para que os nossos pacientes tenham a segurança necessária, todas as vezes que estiverem ali internados e também para os nossos colaboradores”, ressaltou o sacerdote católico.