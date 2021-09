Sem shows, Zeca Pagodinho vende casa e cavalos

- Publicidade-

Sem poder realizar shows, Zeca Pagodinho está tendo que vender algumas propriedades. De acordo com o jornal Extra, o cantor se desfez de uma casa em Xerém, na região da Baixada Fluminense.

Zeca também vendeu alguns cavalos que ficavam em seu sítio. O sítio, no entanto, continua com o cantor. Nos últimos meses, ele tem passado mais tempo em seu apartamento na Barra, na Zona Oeste do Rio.

O sambista tem um show agendado só para o fim do ano, quando se apresenta numa casa de espetáculos de São Paulo em dezembro.