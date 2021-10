SEM PIEDADE: Idoso é executado a tiros por dupla que chegou em motocicleta

- Publicidade-

Uma equipe do Corpo de Bombeiros ainda foi chamada, mas o idoso morreu no local

O assassinato foi registrado nesta quinta-feira (30) no bairro Jardim das Seringueiras, no 2° Distrito do município de Ji-Paraná, em Rondônia.

Joaquim Ferreira de Oliveira, 60, foi executado com vários tiros. O Rondoniaovivo recebeu informações de que dois homens em uma motocicleta chegaram ao local. O passageiro desceu do veículo e sacou uma pistola. Ele atirou diversas vezes contra o idoso e depois fugiu junto com o comparsa.

Agentes da Polícia Civil buscam descobrir a motivação e autoria do crime.