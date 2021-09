Sem novos casos de Covid em servidores da saúde do AC, sindicatos defendem dose de reforço da vacina

Nessa segunda-feira (27), O Departamento de Vigilância Epidemiológica de Rio Branco informou ao g1 que aguarda nota técnica do MS e envio de doses. “Ainda não estamos liberados para vacinar porque aguardamos a nota porque eles precisam liberar vacina para isso e também no sistema para cadastro”, disse Socorro Martins.

O presidente do Sindicato dos Médicos (Sindmed), Guilherme Pulicci, diz que isso se deve principalmente devido à vacinação.

“O fato de ter sido reduzido a zero o número de casos de Covid entre os servidores de saúde mostra duas coisas; a primeira é que grande parte dos profissionais se contaminou e imunizou de forma natural e a imensa maioria também foi imunizada através de vacinas”, pontua.

E mesmo com essa perspectiva positiva, ele afirma que a dose de reforço é fundamental para trazer mais imunidade já que a categoria enfrenta alto grau de exposição.

“O fato de recomendarem agora a imunização com a vacina da Pfizer é porque foi a mais estudada como alternativa, mas isso não significa que as demais não tenham eficácia. Lembrando que no nosso país a maioria dos profissionais de saúde foi vacinada com a Coronavac, que era a que tinha disponível no início da imunização, mas qualquer que seja a vacina de reforço, será bem-vinda e vai trazer mais imunidade aos servidores”, acrescenta.

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Acre (Sintesa), Adailton Cruz, afirma que há pelo menos menos quatro meses não obteve mais informações sobre casos novos da doença.

“A redução é real, e nos últimos quatro meses não soube de servidor que teve Covid. Isso se deve principalmente à vacina e por isso essa dose de reforço a gente apoia e é uma revindicação para cadeira e estamos aguardando a liberação desse calendário. Esperamos que assim continue, apesar de termos casos da variante Delta, mas ela não está conseguindo prosperar”, pontua.

Vacinação no Acre

De acordo com informações do portal de transparência do governo, o Acre já recebeu 1.015.363 doses de vacinas e foram aplicadas 797.338 doses na população até esta terça (28). Das doses, 521.701 pessoas tomaram a primeira dose, 263.215 a segunda e 12.053 a dose única.

Segundo o governo, o número de doses aplicadas que consta no portal refere-se aos dados já inseridos no sistema do Ministério da Saúde, cujas atualizações são realizadas pelos municípios. Por isso, pode haver atraso nas informações.