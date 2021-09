- Publicidade-

Juju Salimeni usou seu Instagram neste domingo (26) para mostrar o look que usou na noitada para celebrar seu aniversário de 35 anos, que aconteceu na última sexta (24).

A modelo fitness arrasou no visual e botou o corpão sarado pra jogo, apostando numa produção nada básica e all white. “Comemorando o niver”, disse na legenda da publicação, que contou com mais de 100 mil curtidas na rede social.