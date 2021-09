Sem acordo com a prefeitura, servidores da saúde em Cruzeiro do Sul podem entrar em greve

- Publicidade-

Após uma uma reunião realizada manhã desta quinta-feira (9), líderes de sindicatos que representam os servidores municipais da saúde, informaram que irá acontecer uma assembleia no próximo dia 15, que será definida uma possível greve dos trabalhadores por tempo indeterminado. Os sindicalistas e servidores apresentaram as reivindicações para articuladores e secretários municipais.

O encontro contou com a presença de técnicos de enfermagem e enfermeiros de várias unidades de saúde, tanto da área urbana quanto da zona rural. Além de melhorias salariais, os trabalhadores cobram a aquisição de insumos essenciais que estariam em falta e prejudicando o atendimento à população. Materiais para curativos, agulhas para aplicação de vacinas e equipamentos de proteção individual, estão entre os itens citados pelos servidores.

“Nós estamos aqui como representantes da categoria apoiando uma comissão que está em negociação com o prefeito. Estamos há 10 anos sem reajuste salarial, adicional de insalubridade, melhorias na assistência aos usuários, e titulação. Eu por exemplo, fiz o meu mestrado , tive que fazer empréstimo para concluí-lo, mesmo assim, minha titulação não existe dentro do meu plano de carreira”, relatou uma enfermeira.

Vanderlúcio é técnico de enfermagem do posto de saúde da Vila Assis Brasil, ele afirma que a prefeitura precisa olhar com mais atenção para a saúde, porque a população está sendo prejudicada. “É muito importante estarmos aqui hoje, essa luta é antiga, a saúde nessa pandemia foi o único órgão que não parou, sempre fazendo o melhor para a sociedade, acho que é o momento do prefeito olhar pra gente, como olha para outros setores, nós não temos material de trabalho, falta agulha, seringa entre outros materiais”.