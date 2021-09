Segurança suspeito de homicídio diz que é inocente, está sendo ameaçado de morte e é vítima de fake news

- Publicidade-

Messias, o suposto segurança que teria matado a golpes de gargalo de garrafa, o trabalhador Jadenes Rocha Pinto, 30 anos, no último domingo após uma briga em um estabelecimento no Xavier Maia, diz que é inocente.

Ele procurou a reportagem do site Ecos da Notícia solicitando espaço para contar a sua versão. Ele afirma que não tem nada a ver com a morte de Jadenes e que foi ao estabelecimento naquela noite apenas receber um dinheiro de um serviço que tinha prestado na empresa.

Ameaçado de morte

Messias disse que está sendo ameaçado de morte e teme por sua vida e de sua família. Mas, antes que a entrevista pudesse ser realizada, informações de que Messias tinha sido assassinado foram divulgados em grupos do whatsapp. O que causou mais revolta no rapaz. Ele afirma que é a segunda fake news a seu respeito..

.

Questionado sobre o que aconteceu na noite do crime no interior do estabelecimento, Messias disse que não viu o que aconteceu e nem quem agrediu o rapaz. Ele diz inclusive que teria sido atingido por algum objeto na hora que saia do banheiro a caminho do caixa para receber seu pagamento.

.

Coincidência ou armação?

Pelo whatsapp, Messias foi questionado sobre possíveis desafetos e se acredita que alguém pode ter armado para incrimina-lo. Ele responde que não pode afirmar, mas que de fato, existem alguma pessoas que não gostavam dele pra conta de trabalhos.

Por fim, Messias disse que contou exatamente essa versão para a polícia e que espera que a justiça seja feita.

O Segurança diz ainda que vai buscar judicialmente a punição para quem fabricou e publicou as supostas fake news.