Segurança, preço acessível e pontualidade é a marca do aplicativo de mobilidade acreano AC Driver que se instala em Cruzeiro do Sul

O AC Driver, um aplicativo de mobilidade urbana 100% acreano, criado em Rio Branco onde tem aproximadamente 100 veículos cadastrados e com experiência de trabalho em Epitaciolância e Brasileia, agora expande suas atividades para outras cidades do interior e chega em Cruzeiro do Sul, segundo maior município do Estado, para prestar um bom trabalho.

Em Cruzeiro do Sul para organizar a implantação do aplicativo Rafael Henrique, proprietário do AC Driver, destaca que segurança, preço acessível e bom atendimento aos clientes são as metas principais do serviço oferecido pelo aplicativo que inicia o cadastro dos motoristas e dos clientes através de sua plataforma.

Para se cadastrar o cliente tem que baixar o aplicativo na plataforma store para fazer o cadastro que já tem o passo a passo explicativo. Depois de baixar na loja o aplicativo AC Driver é necessário alimentar com a identificação (nome), email e uma senha para poder entrar no celular caso troque de aparelho e no final uma selfie de sua foto, ítem de segurança.

Rafael explica que o próprio aplicativo já mostra o valor do frete que será pago pela viagem e o cliente escolhe a forma de pagamento antes mesmo da chegada do veículo. Em Rio Branco já tem duas categorias onde o cliente pode acrescentar três motoristas favoritos para lhe atender, pode agendar uma viagem e chamar dois carros em apenas uma chamada.

Na implantação em Cruzeiro do Sul tem apenas uma categoria e o proprietário informa que nos aplicativos do Brasil, como por exemplo, o Uber, quando o motorista recebe a chamada ele não sabe o endereço do passageiro, nem para onde ele vai leva-lo e também não recebe a foto do passageiro.

“Isso não é bom para a segurança do motorista que em Rio Branco e outras cidades do Brasil inteiro tem sido alvos fáceis dos assaltantes. Como motorista do aplicativo criei esse filtro que inclui no momento do cadastro CPF, data de nascimento e uma foto para concluir e para a segurança do passageiro o critério para cadastro é rigoroso”, disse.

Segundo Rafael para o motorista fazer o cadastro, no entanto, não tem dificuldades. Ele vai baixar o aplicativo na plataforma, para androide, criar o cadastro e seguir os passos da documentação exigida, inclusive as certidões de antecedentes criminais, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) com EAR e o veículo ter menos de 10 anos de uso.

“Visamos muito a questão do preço mais acessível e atendimento de qualidade ao passageiro e a partir de um certo momento vamos ter novidades como sorteios para os passageiros e motoristas e a moderna plataforma consegue trabalhar também com indicações, cash back e até parcerias com empresas, inclusive publicidade para os usuários”, disse.

A respeito da legalidade do aplicativo Rafael Henrique foi notificado para apresentar os documentos na prefeitura para se regulamentar, inclusive cada motorista terá seu veículo com seguro de vida para assegurar os passageiros do veículo em caso de algum sinistro, desde que esteja com a lotação regulamentar.

“É preciso o cliente entender quando um motorista se negar a embarcar mais passageiros do que o permitido, de até quatro passageiros. Pela lei é permitido apenas três passageiros no banco traseiro, de máscara, devido as normas da pandemia para que esteja garantido pela seguradora, no caso de excesso o seguro não cobre danos, caso aconteçam”, explica.

O gerente do AC Driver em Cruzeiro do Sul, administrador Antônio Pereira Mesquita, convidado pelo proprietário para trabalhar na implantação do aplicativo, regularização e cadastramento dos motoristas, de acordo com as normas da empresa que preza principalmente pela segurança destaca que para ser cadastrado o candidato não pode ter nenhuma restrição.

“O AC Driver está chegando para se instalar e ficar em Cruzeiro do Sul, já trabalhei com outro aplicativo de fora do Estado, mas devido as dificuldades de comunicação na plataforma encerrou as atividades. Recebi o convite do Rafael para gerenciar o aplicativo e aceitei por já ter boas informações do trabalho realizado em Rio Branco”, ressalta o gerente.

Mesquita explica que a profissão foi regulamentada pela Lei Federal 13.640, de 26 de março de 2018, sancionada pelo ex-presidente Michael Temer e ao usar aplicativo AC Driver o cliente vai ter a certeza de que estará seguro pela garantia de que os motoristas estão qualificados e com suas certidões negativas criminais em dia.

“Pontualidade e segurança é o recomendado aos motoristas porque eles estão transportando vidas e podemos afirmar que o serviço quebrou um monopólio que existia. É só avalia o valor de uma viagem ao Aeroporto Internacional que tinha um preço absurdo e atualmente está pela metade do valor”, afirma.

Mesquita faz um convite aos interessados em trabalhar como motorista, que não é um emprego formal, mas uma parceria onde o motorista oferece seu veículo à plataforma e com isso todos ganham. “Temos uma equipe para dar um suporte através do celular 99987-7000 onde podem ser dado esclarecimento de clientes e motoristas”, ressalta.

O AC Driver também oferece algumas parcerias e o cliente do AC Driver terá descontos na compra óculos, consultas ou serviços nas Óticas Mais, além de parcerias com postos de combustíveis e de lavagem e qualquer outro segmento de mercado, SESC e Secretaria de Turismo para garantir um atendimento cada vez melhor ao turista”, ressalta.

Rafael Henrique deixa um conselho à população que vai se utilizar de um aplicativo de mobilidade urbana. “O cliente liga para o motorista, tem a questão da segurança, o AC Driver faz a triagem com referência as certidões criminais e pela plataforma vai economizar porque perto de onde ele estiver sempre terá um veículo nas proximidades”, finaliza.

