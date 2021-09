Segurança anuncia implantação de base do Gefron no Juruá em parceria com 61º BIS

- Publicidade-

Souza Filho / Agência de Notícia

Na última quinta-feira, 9, o secretário de Segurança Pública (Sejusp) do Acre, coronel Paulo Cézar Santos, firmou parceria com o comando do 61º Batalhão de Infantaria de Selva (61 BIS) de Cruzeiro do Sul, para implantar o primeiro curso do Estado destinado a combatentes de fronteira.

A ideia de implantar a primeira base do Grupo Especial de Fronteira (Gefron) no Acre é um projeto antigo. Somos um dos poucos Estados a não dispor de uma base de Gefron. Esse trabalho vem sendo feito pelas guarnições da Policia Militar baseada nos municípios de fronteira.

A fronteira extensa e a guarnição reduzida deixa espaços para quadrilhas agirem livremente no tráfico de droga, armas e seres humanos, geralmente meninas menores para a prostituição. Esse projeto conta forças o Exercito, Policia Federal, Policia Rodoviária, Militar e Polícia Civil.

O secretário Paulo Cezar reconhece que o Exército Brasileiro é um grande parceiro do sistema de segurança pública. “Mais uma vez contamos com o órgão para realizar o curso urso, que é de extrema importância para a política local de segurança e para o combate aos crimes de fronteira”, relatou.

O comandante do 61⁰ BIS, coronel Carlos Eduardo Demétrio dos Santos, explicou como será a participação do Exército para implantação da iniciativa. “O Exército Brasileiro tem, entre tantas atribuições, a iniciativa de colaborar com o aumento de fiscalizações de crimes ambientais, de fronteiras e no combate ao narcotráfico. Temos como característica principal o combate realizado no interior das matas e podemos repassar nossos conhecimentos aos operadores de segurança pública, para que potencializem as suas ações”, observou.