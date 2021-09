- Publicidade-

Segunda caverna do Acre é descoberta na Serra do Divisor

Há pouco mais de 3 meses, Josias Oliveira da Silva, 22 anos, morador da Serra do Divisor, encontrou uma caverna enquanto trabalhava na mata. Ele hoje trabalha e cuida da pousada Canindé da Serra, que era do Seu Edson, descobridor da 1a caverna do AC, também na Serra, que levou o seu nome (Caverna do Edson). Ano passado, Seu Edson faleceu em decorrência da Covid-19.

Josias nomeou a sua descoberta de “Caverna do Caititu”, em referência a uma espécie de porco-do-mato de pequeno porte que habita na floresta amazônica. O fotógrafo Luis Vivanco esteve na Serra do Divisor há algumas semanas atrás e teve a oportunidade de ser o primeiro a fazer o registro do lugar. O próprio descobridor, Josias, foi o guia nessa 1a expedição.