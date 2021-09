Secretário de Saúde irmão do prefeito de Cruzeiro do Sul pediu demissão

- Publicidade-

O secretário de Saúde de Cruzeiro do Sul, Agnaldo Lima, divulgou vídeo nesta quinta feira, 23, afirmando que pediu demissão do cargo. ” Eu nunca vou esquecer o trabalho que fizemos a tantas mãos nesses 9 meses. Nossas campanhas de vacinação contra a Covid sempre foram um show a parte. Agradeço ao meu irmão Zequinha pela confiança no meu trabalho”.

Ainda não foi divulgado o nome de quem vai a ssecretaria que era ocupada pelo médico psiquiatra irmão do prefeito Zequinha Lima.

Segundo um relatório divulgado no último dia 8, pelo Plano Nacional de Imunização, Cruzeiro já cumpriu 99,57% da meta de vacinação de segunda dose contra a Covid 19.