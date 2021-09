Secretário de Rondônia confirma sete casos da variante Delta da Covid-19

- Publicidade-

O secretário de saúde de Rondônia, Fernando Máximo, publicou, nesta segunda-feira, 6, em suas redes sociais, um vídeo confirmando sete casos positivos da variante Delta, em seis munícipios: Jaru, Cacoal, Ouro Preto do Oeste, Ariquemes, Porto Velho e Guajará-Mirim.

“Isso, apenas, reforça a necessidade de continuarmos vacinando. Quem tomou a primeira dose, o mais breve possível, procure um posto de vacinação para a segunda dose. Só dessa forma garante-se a imunidade da variante Delta. Lembrando que essa variante tem o poder de transmissibilidade muito maior que as demais”, orienta Máximo.

Ainda de acordo com o secretário, é importante seguir as medidas de segurança. “Por isso, devemos seguir todas as regras sanitárias para evitar a disseminação dessa variante, no estado de Rondônia que, obviamente, aumenta o número de casos, de internações e pode levar ao maior número de mortos”, alerta.

Nossa reportagem entrou em contato com a assessoria Sesacre, para saber se medidas já estavam sendo tomadas no Acre, mas, até o momento da publicação, não obteve resposta.