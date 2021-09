Secretaria Municipal de Saúde de Cruzeiro do Sul alerta que mais de 250 idosos ainda não tomaram a terceira dose da vacina

- Publicidade-

Diante de todas as ações de vacinação contra a covid-19, a Secretaria Municipal de Saúde, já conseguiu vacinar mais de 89% da população de Cruzeiro do Sul com a primeira dose.

O secretário Agnaldo Lima, revelou que apenas 120 idosos que já estão com seis meses que tomaram a segunda dose se vacinadas e ainda tem um público de mais de 250 pessoas que ainda não tomaram a terceira dose. Esta é a questão do reforço para idosos de setenta anos. “Nós estamos tendo problemas em relação à terceira dose de vacina. As pessoas não estão retornando as unidades para tomar a vacina. Peço que os filhos, netos, olhem o cartão de vacina desses idosos da sua família, para que possamos avançar a nossa vacinação de idosos no reforço”.