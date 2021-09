Secretária de Turismo do Acre anuncia saída do governo: ‘É hora de dar tchau’

A secretária de Empreendedorismo e Turismo (Seet) do Acre, a jornalista Eliane Sinhasique, publicou nesta terça-feira (7) que pediu exoneração do cargo. Ao G1, Eliane disse que o pedido foi por questões pessoais e que deve ficar na pasta ainda até o final de setembro.

“A decisão foi minha, porque tenho uma irmã que tem uma doença degenerativa e que está morando no interior do Ceará e tenho que ficar próxima das pessoas que fazem sentido eu estar próxima neste momento”.

O G1 entrou em contato com a porta-voz do governo, Mirla Miranda, para saber se há um novo nome cogitado e aguarda o retorno. Ainda na postagem, Eliane reforça que pretende ficar perto da família e que se sente agradecida ao governador Gladson Cameli.

“Me sinto agradecida por todas as oportunidades que Deus me deu no Acre, só sendo coisa de Deus pra uma menina de um Projeto de Assentamento se tornar comunicadora, empresária, professora universitária, escritora, vereadora, deputada estadual e secretária de estado. Agradeço ao governador Gladson Cameli por me escolher para comandar uma secretaria com missão tão importante quanto é a Secretaria de Estado de Empreendedorismo e Turismo. Dei o meu melhor por todos os lugares em que estive. Sou uma mulher de causas, de propósitos e de responsabilidade e agora é hora de dar tchau e seguir por outro caminho”, destaca.