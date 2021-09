Saúde Itinerante leva atendimentos ginecológicos a pacientes de Cruzeiro do Sul

- Publicidade-

Nos dias 23, 24 e 25, quinta-feira, sexta e sábado, o Hospital da Mulher e da Criança Irmã Maria Inete Della Senta, em Cruzeiro do Sul, recebeu mais uma ação da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do programa Saúde Itinerante Especializado. Mais de 60 mulheres que aguardavam atendimento na especialidade de ginecologia foram atendidas.

Consultas médicas na especialidade de ginecologia, exames de apoio diagnóstico (ultrassonografia, colposcopia e preventivo do câncer do colo do útero), biopsia do colo do útero, cirurgia de alta frequência, enfermagem e serviço social, foram os serviços oferecidos totalizando mais de 200 atendimentos.

Mais de 200 atendimentos foram realizados. Foto: Odair Leal/ Sesacre

Para Rosemary Ruiz, chefe do Saúde Itinerante Especializado, a ação foi muito proveitosa. “Das pacientes que estavam aguardando atendimento por meio do TFD [tratamento fora de domicílio], algumas já receberam alta, e não vão mais precisar dar seguimento ao seu tratamento, pois estavam sendo acompanhadas pelos profissionais do programa. As demais precisam de retorno. É isto que o governador pleiteia junto à secretária Paula Mariano, facilitar o acesso aos serviços de saúde à população, mais perto de sua residência”, destacou.

Mais de 60 pacientes do TFD receberam atendimento ginecológico. Foto: Odair Leal/Sesacre

Rosemary ressalta também a importância da parceria do Centro de Controle Oncológico do Acre (Cecon) e da direção do Hospital da Mulher e da Criança do Juruá para o programa: “Um dos grandes parceiros do Saúde Itinerante é o Cecon, que disponibiliza todos os equipamentos que nós precisamos para realizar este tipo de atendimento. Nós gostaríamos de deixar aqui o nosso muito obrigada à Priscila Faria Murad, gerente-geral do Cecon.”

Maria Euziane Silva, moradora da comunidade São Jerônimo, na zona rural de Rodrigues Alves, foi uma das pacientes atendidas pelo programa. Ela destacou sua gratidão pelo atendimento recebido: “Pra gente, que mora no interior, ser atendido aqui é ótimo. Meu problema era muito sério, mas, graças a Deus, está dando tudo certo, só tenho a agradecer”.