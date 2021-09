- Publicidade-

Na terça-feira, 7, na Biblioteca Pública, no mutirão de vacinação no centro de Rio Branco, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), realizou a aplicação da dose de reforço para idosos acima de 70 anos e para pessoas imunossuprimidas.

Ao todo, segundo o governo, foram aplicadas 1.007 doses de vacina contra a Covid-19, sendo que 30 foram administradas em idosos acima de 70 e uma dose em pessoa imunossuprimida.