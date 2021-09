Saúde do Acre recebe quase 8,1 mil doses da Pfizer nesta segunda-feira (6)

O Ministério da Saúde enviou em um voo comercial um lote com 8.190 doses da Pfizer. A remessa será distribuída para os municípios para usarem na primeira e segunda dose.

O avião pousou no aeroporto de Rio Branco por volta das 14h10 e as doses foram levadas para a sede do Programa Nacional de Imunização do estado acreano (PNI).

No sábado (4), foram entregues na capital acreana 26,4 mil doses da Coronavac. Contudo, parte dessa remessa estava entre os lotes suspensos cautelarmente pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e proibidos de serem distribuídos e usados.

O PNI informou que separou as doses para serem recolhidas pelo Ministério da Saúde.

Mutirão de Vacinação

Nesta terça (7), o governo do Estado, por meio da Sesacre, vai fazer um mutirão de vacinação contra a Covid-19 na Biblioteca Pública, no Centro da capital. O horário de funcionamento será das 9h às 17h, para imunizar a população com a aplicação da primeira e segunda dose de vacinas contra a Covid.

Vacinação no Acre

De acordo com informações do portal de transparência do governo, o Acre já recebeu 953.833 doses de vacinas e foram aplicadas 676.434 doses na população até esta segunda (6), data da última atualização. Das doses, 463.839 pessoas tomaram a primeira dose, 201.237 a segunda e 11.358 a dose única.