Saúde do Acre inicia aplicação da dose de reforço da vacina contra Covid-19 em mutirão para idosos de 70 anos

A Secretaria Estadual de Saúde do Acre (Sesacre) começou a aplicar a dose de reforço da vacina contra a Covid-19 para idosos com mais de 70 anos e pessoas com baixa imunidade (imunossuprimidos) nesta terça-feira (7) no mutirão que ocorre na Biblioteca Pública Estadual, em Rio Branco.