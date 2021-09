- Publicidade-

Além da população com idade a partir dos 12 anos, a saúde também aplica a antecipação da segunda dose do imunizante para quem tomou a primeira dose da AstraZeneca e Pfizer com mais de 60 dias.

Saúde de Rio Branco abre 4 pontos de vacinação contra Covid para público acima de 12 anos nesta segunda (6)

A Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco retoma a aplicação da primeira e segunda dose da vacina contra a Covid-19, nesta segunda-feira (6), e disponibiliza quatro pontos diferentes que vão funcionar de 8h às 15h.

Pessoas acima dos 12 anos que ainda não tomaram a vacina podem buscar um dos pontos. Os adolescentes precisam ir acompanhados dos pais ou responsável. A vacinação foi suspensa neste domingo (5) na capital.

Também está sendo aplicada a segunda dose dos imunizantes. Quem tomou a 1ª dose da Pfizer e da AstraZeneca há 60 dias já pode tomar a segunda.

Pfizer: 1ª e 2ª dose e antecipação da 2ª dose



Urap Vila Ivonete

Urap Hidalgo de Lima

Urap Cláudia Vitorino

AstraZeneca: antecipação 2ª dose

Drive-thru em frente ao 7º BEC

Urap Vila Ivonete

Urap Hidalgo de Lima

Urap Cláudia Vitorino

CoronaVac

Drive-thru em frente ao 7º BEC

Vacinação no Acre

De acordo com informações do portal de transparência do governo, o Acre já recebeu 953.833 doses de vacinas e foram aplicadas 698.699 doses na população até este domingo (5), data da última atualização. Das doses, 479.057 pessoas tomaram a primeira dose, 207.905 a segunda e 11.737 a dose única. Rio Branco aplicou 319,1 mil doses e Cruzeiro do Sul 95,4 mil.