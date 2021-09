Sargento do Exército é executado a tiros em cafeteria no Boulevard – Sogro da vítima é dono do Hospital Santa Júlia

- Publicidade-

MANAUS-AM | Lucas Ramos Silva Guimarães, que tinha 39 anos, foi assassinado com aproximadamente três disparos de arma de fogo na região da cabeça. O crime aconteceu na noite desta quarta-feira (1º/09) em uma cafeteria localizada na Avenida Ayrão, Boulevard Álvaro Maia, bairro Praça 14 de Janeiro, zona Sul de Manaus.

Segundo informações preliminares repassadas pela Polícia Militar, a vítima, que seria 3º sargento do Exército Brasileiro, estava no local quando um homem entrou no estabelecimento se passando por cliente, pediu um café, e logo em seguida puxou uma arma de fogo e atirou contra a vítima.

Lucas ainda chegou a ser socorrido e encaminhado para o Hospital Santa Júlia, onde nada pôde ser feito para salvar a vítima. O corpo foi recolhido e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), onde posteriormente deve ser liberado aos familiares para o sepultamento.

Após os disparos, o assassino, que deixou sua moto ligada para realizar a execução, fugiu do local em destino ignorado. O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).