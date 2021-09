São Paulo anuncia a rescisão de contrato com o lateral-direito Daniel Alves

- Publicidade-

O São Paulo anunciou, nesta quinta-feira à noite, que o clube e o lateral-direito Daniel Alves finalizaram o acordo para a rescisão do contrato do jogador, que terminaria em dezembro de 2022. Como só atuou seis partidas no Campeonato Brasileiro, o atleta poderá atuar por outro clube e o Flamengo é uma das possibilidades.

“O São Paulo Futebol Clube comunica que na data de hoje foi firmado um acordo para a rescisão do jogador Daniel Alves, que tinha vínculo com o clube até dezembro de 2022”, informou o comunicado, publicado pelo São Paulo em suas redes sociais.

Daniel Alves chegou ao São Paulo em setembro de 2019 e assinou um contrato até dezembro de 2022, com um salário de R$ 1,5 milhão de reais divididos em direitos de imagem, direitos trabalhistas regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), luvas e bônus.

Pela CLT, o lateral recebia cerca de R$ 500 mil. Como a cláusula compensatória é calculada pelo salário de R$ 500 mil, Daniel Alves teria direito de receber do São Paulo R$ 8,6 milhões considerando todos os meses até o final do contrato somados com os 13º salários dos dois anos. Os valores, contudo, podem variar conforme as partes negociarem a rescisão.