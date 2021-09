Rondônia: produção na safra 2020/21 é recorde e chega perto de 2,6 milhões de toneladas de grãos

- Publicidade-

A produção de grãos em Rondônia fecha o ciclo 2020/21 estimada em 2,59 milhões de toneladas. O volume é 8% superior à safra passada, o que representa 193 mil toneladas a mais colhida, atingindo um novo recorde para o estado. Esse bom resultado é influenciado pelo aumento na área plantada de 9,1%, chegando a 657,3 mil hectares. Já a produtividade média ficou próxima da temporada anterior, apresentando um leve recuo de 1% devido às condições climáticas observadas na atual safra.

Produto de maior expressão econômica no estado, a soja tem seu plantio concentrado na região sul. A produção da oleaginosa registrou um crescimento de 11,5%, sendo estimada em 1,37 milhão de toneladas. A maior área de cultivo compensou a queda de produtividade registrada nas lavouras do grão. Enquanto a primeira cresceu 13,8%, o segundo índice registrou um recuo de 2,1%.

Outro produto de destaque para a agricultura rondoniense é o milho. Diferentemente de outros importantes estados do país, a produção do cereal teve um aumento de 7,5% em relação à safra anterior, chegando a 1,08 milhão de toneladas. O resultado tem relação direta com a maior área plantada. No entanto, o crescimento não foi maior, pois as produtividades foram afetadas e não seguiram o comportamento de alta, mantendo-se em níveis idênticos aos registrados no período 2019/20. O plantio fora da janela ideal, devido ao atraso na semeadura da soja, prejudicou a produtividade do milho da 2ª safra.

Já as áreas destinadas para o cultivo de arroz, feijão e algodão registraram queda, o que resultou numa menor colheita no estado. A produção dessas culturas está estimada em 121,4 mil toneladas para o arroz, 4,2 mil toneladas no caso da leguminosa e 30 mil toneladas para o algodão em caroço ou 11,4 mil toneladas de algodão em pluma.