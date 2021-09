Rondônia: Motociclista morre após grave colisão em frente ao Skate Parque

- Publicidade-

Com o impacto, Peixoto foi lançado contra uma árvore do canteiro central e morreu na hora

O grave acidente entre duas motocicletas que acabou na morte de Francisco Peixoto da Silva Neto, 40, aconteceu na noite desta sexta-feira (24) na Avenida Guaporé, em frente ao Skate Parque, bairro Cuniã, na zona Leste de Porto Velho (RO).

Testemunhas contaram que Peixoto seguia em uma motocicleta Yamaha Factor pela Avenida Guaporé sentido à Avenida José Vieira Caúla, quando no cruzamento com a Rua Monalisa o condutor de uma moto Honda Biz teria avançado a preferencial e causou o acidente.

Com o impacto, Peixoto foi lançado contra uma árvore do canteiro central e morreu na hora. O piloto da Honda Biz chegou a sair do local, mas depois retornou. Ele fez o teste de etilômetro e o resultado deu negativo.

O homem foi levado para a Central de Flagrantes e responderá por homicídio culposo no trânsito.

